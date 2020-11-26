Раде рекомендуют принять законопроект о совершенствовании системы органов АМКУ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует ВР принять законопроект по совершенствованию системы органов Антимонопольного комитета в повторном втором чтении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Комитет по вопросам экономического развития доработал законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ и рекомендует Верховной Раде принять его в целом", - говорится в сообщении.

Законопроект имеет целью совершенствование работы Антимонопольного комитета Украины как органа обжалования. Проектом предусматривается образовать в АМКУ Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных, которых назначать в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Напомним, ВРУ вернула на доработку Комитета с последующим представлением на повторное второе чтение законопроект №3132 о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета.