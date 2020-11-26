Бывший беркутовец просит суд восстановить его на службе в полиции

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Бывший Беркута Александр Маринченко просит Окружной админсуд Киева восстановить его на службе в полиции, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Бывший беркутовец Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах протестующих на Майдане, просит суд восстановить его на службе в полиции”, — сообщил адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко.

По его словам, иск подали в Окружной админсуд Киева в феврале 2020 года, тогда же Маринченко был уволен из полиции.

“Будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства, без вызова сторон, без уведомления о слушании. Где-то в следующем году будет рассмотрение. Не скоро это происходит”, — добавил адвокат.

Напомним, в феврале 2020 года бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей.