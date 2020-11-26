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В "Слуге народа" сделали заявление о коррупции в Киевском облсовете

В "Слуге народа" сделали заявление о коррупции в Киевском облсовете

Александр Корниенко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По данным партии "Слуга народа", во время голосования за главу Киевского областного совета кандидат на должность от партии "За будущее" Ярослав Москаленко мог прибегать к политической коррупции и скупки голосов депутатов Киевоблсовета. Об этом говорится в заявлении главы политсилы Александра Корниенко, которую обнародовала пресс служба партии, передает УНН.

"Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая "Слугу народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил Корниенко.

Так, голосование за главу Киевского областного совета состоялось в среду, 25 ноября.

"Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов. В пятницу планируется повторное голосование по главе Киевского облсовета", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на местных выборах в Украине 21 ноября условный 5% барьер преодолели 5 партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее" и "Батькивщина".

Источник: УНН
Теги: выборы, облсовет, Киевская область, Слуга народа, Александр Корниенко
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