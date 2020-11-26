Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14925

Верещук сообщила, когда ждать локдауна

Верещук сообщила, когда ждать локдауна

Ирина Верещук

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полный локдаун будет, но не раньше, чем через семь дней после официального сообщения от Кабинета министров. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат Украины Ирина Верещук, передает УНН.

"Из сообщений министров, из сообщений Премьер-министра, я понимаю, что будет локдаун. Но, стоит отметить, на прошлой пленарной неделе мы проголосовали соответствующий законопроект, по которому обязали Кабинет министров сообщать населению Украины минимум за семь дней о карантинных ограничениях. Итак, когда мы говорим о полном локдауне - мы должны понимать, что это будет не раньше, чем через семь дней", - отметила она.

Верещук также прокомментировала позицию Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который выступил за полный трехнедельный локдаун.

"Последнее слово за Премьером и за Кабинетом министров. Есть специальная комиссия при Кабмине, который смотрит на статистику, моделирует варианты, их несколько. И среди тех людей, которые сейчас комментируют, а это господин Ткаченко, господин Аваков, они обычно входят в эту комиссию и могут комментировать", - сказала она.

Напомним, Верещук выступала против карантина выходного дня и фискализации ФЛП.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.