Льготы на аренду помещений и деньги: какую поддержку предлагает Зеленский предпринимателям на карантине

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Раде появился текст президентского законопроекта по поддержке предпринимателей на период карантина, который предусматривает единовременную материальную помощь, льготы на аренду помещений и выплаты по частичной безработице, передает УНН.

Законопроект №4429 разработан с целью обеспечения финансовой поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, пострадавших вследствие действия усиленных ограничительных мер, введенных правительством. Также законопроект позволит ослабить давление на бизнес для поддержки экономической активности.

Законопроектом предлагается обеспечить в 2020 году за счет госбюджета:

- выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения карантина;

- выплаты единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

- предполагается временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания.

Кроме того, предлагается следующее:

- для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате карантина продлить на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;

- отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;

- не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;

- включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина.

Также с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий ФЛП предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект по поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.