Зеленский предлагает списать налоговые долги для некоторых граждан: в ВР зарегистрировали законопроект

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ВР зарегистрировали президентский законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и списать налоговые долги для некоторых налогоплательщиков, а также не облагать поступления предпринимателей, которые они получат в помощь от государства на период карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу законопроекта.

Законопроектом №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагается:

- списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020;

- отсрочить до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен;

- списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;

- увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен.

Кроме того, предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о поддержке предпринимателей на карантине. Также предполагается освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект по поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.