Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021, передает корреспондент УНН.

"Чтобы оперативно передать данный документ в ВР предлагаю сейчас принять его технико-юридическими правками", - сказал Шмыгаль.

Так, соответствующее решение поддержали чиновники.

Также он добавил, что сегодня Минфин успешно провел консультации с МВФ по держбюдежету.

Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.