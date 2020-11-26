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Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021

Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021, передает корреспондент УНН.

"Чтобы оперативно передать данный документ в ВР предлагаю сейчас принять его технико-юридическими правками", - сказал Шмыгаль.

Так, соответствующее решение поддержали чиновники.

Также он добавил, что сегодня Минфин успешно провел консультации с МВФ по держбюдежету.

Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Бюджет-2021
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