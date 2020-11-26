Доработанный госбюджет 2021: правительство уменьшило дефицит до 5,5%

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В доработанном ко второму чтению госбюджете на 2021 правительство уменьшило дефицит с 6% до 5,5%. Об этом написал в Telegram Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"В доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%", - говорится в сообщении.

По его словам, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

"Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проект бюджета на 2021.