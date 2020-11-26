Бюджет-2021 еще будут дорабатывать в Кабмине, а в Раду внесут завтра - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины внесет доработанный госбюджет на 2021 год в парламент завтра. Об этом написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

“Сам документ (госбюджет) на самом деле ещё будут дорабатывать в Кабмине, поэтому внесут в Раду только завтра. И детали появятся тоже завтра. И отсчёт 10-ти дней на ознакомление депутатам перед голосованием пойдёт только с 27/11”, — написал Железняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль представил основные показатели доработанного госбюджета на 2021 год

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021 год.