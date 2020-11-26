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Бюджет-2021 еще будут дорабатывать в Кабмине, а в Раду внесут завтра - нардеп

Бюджет-2021 еще будут дорабатывать в Кабмине, а в Раду внесут завтра - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины внесет доработанный госбюджет на 2021 год в парламент завтра. Об этом написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

“Сам документ (госбюджет) на самом деле ещё будут дорабатывать в Кабмине, поэтому внесут в Раду только завтра. И детали появятся тоже завтра. И отсчёт 10-ти дней на ознакомление депутатам перед голосованием пойдёт только с 27/11”, — написал Железняк.

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Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Бюджет-2021
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