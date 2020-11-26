Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6150

Верещук заявила о необходимости массового тестирования украинцев на "ковид"

Верещук заявила о необходимости массового тестирования украинцев на "ковид"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Суточное количество тестирований на коронавирус в Украине крайне низкое. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Да, мы - большая страна, но 75 тыс. тестов, которые мы сегодня делаем за сутки, недостаточно", - сказала она.

Верещук добавила, что поддерживает идею массового тестирования украинцев.

"Я за то, чтобы мы тестировали. Чтобы действовали передвижные лаборатории, чтобы люди не стояли в очередях по два-три часа", - подчеркнула она.

Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что украинские ИФА-тесты на антиген смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, тест-системы, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.