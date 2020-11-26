Степанов воздержался от голосования за доработанный госбюджет на 2021 год

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год, передает корреспондент УНН.

Так, во время голосования за направление в ВР доработанный документ госбюджета ни один из чиновников не проголосовал "против", глава Минздрава Степанов "воздержался", а все остальные проголосовали "за".

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021 год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время представления документа сообщил, что доработанный правительством госбюджет на 2021 год предусматривает доходы в размере 1 триллион 92 млрд грн, а расходы в сумме 1 триллион 328 млрд грн.