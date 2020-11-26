Верещук сообщила, когда Рада проголосует за президентскую поддержку предпринимателей

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тотальный локдаун в Украине могут ввести на новогодне-рождественские праздники. К этому времени нардепы должны принять законопроекты Президента о поддержке предпринимателей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Скорее всего это будут новогодне-рождественские праздники. Но здесь надо учесть, когда лучше это сделать. И, конечно, смотреть на динамику.

Однако, мы действительно подходим к локдану и тем решениям, которые даются нам очень сложно", - сказала она.

К этому времени должны быть проголосованы законопроекты Президента о поддержке предпринимателей, отметила Верещук.

"Президент внес в ВР законопроекты о поддержке бизнеса. И мы должны проголосовать все эти вопросы уже во вторник-среду. Если мы, как депутаты, быстро проголосуем за эти законопроекты и люди поймут, что они получат реальную поддержку уже сегодня, то, конечно, общественный негатив от локдауна буду меньше.

Но если мы не успеем это сделать, пойдем к людям и скажем - сядьте и подождите три недели - это будет очень трудно, и общество это негативно воспримет", - уточнила депутат.