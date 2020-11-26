Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,38 0,0075  EUR: 33,78 0,1039 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Год бок-о-бок с COVID-19: эпидемиолог с мировым именем сделал прогноз для Украины и рассказал все, что нужно знать о достоверности тестов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6555

Верещук сообщила, когда Рада проголосует за президентскую поддержку предпринимателей

Верещук сообщила, когда Рада проголосует за президентскую поддержку предпринимателей

Ирина Верещук

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тотальный локдаун в Украине могут ввести на новогодне-рождественские праздники. К этому времени нардепы должны принять законопроекты Президента о поддержке предпринимателей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Скорее всего это будут новогодне-рождественские праздники. Но здесь надо учесть, когда лучше это сделать. И, конечно, смотреть на динамику.

Однако, мы действительно подходим к локдану и тем решениям, которые даются нам очень сложно", - сказала она.

К этому времени должны быть проголосованы законопроекты Президента о поддержке предпринимателей, отметила Верещук.

"Президент внес в ВР законопроекты о поддержке бизнеса. И мы должны проголосовать все эти вопросы уже во вторник-среду. Если мы, как депутаты, быстро проголосуем за эти законопроекты и люди поймут, что они получат реальную поддержку уже сегодня, то, конечно, общественный негатив от локдауна буду меньше.

Но если мы не успеем это сделать, пойдем к людям и скажем - сядьте и подождите три недели - это будет очень трудно, и общество это негативно воспримет", - уточнила депутат.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, предприниматели, карантин, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.