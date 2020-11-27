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Министр: с января повысится минимальная пенсия для граждан от 65 лет

Министр: с января повысится минимальная пенсия для граждан от 65 лет

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С января минимальная пенсия гражданам, которым исполнилось 65 лет, повысится на 400 гривен. Об этом в эфире "Право на власть" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.

“Минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет и у кого есть полный стаж, она повышается на 400 гривен”, — сообщила министр.

Лазебная заметила, что уже в январе пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат это повышение.

Также, по ее словам, в июле 2021 г. году будет реализовываться программа по повышению пенсий тем, кому исполнилось 75 лет.

Как сообщал УНН, Минсоцполитики разработало календарь повышение пенсий.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, повышение
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