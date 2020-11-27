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Министр финансов: в Госбюджете не хватает 3 млрд долларов

Министр финансов: в Госбюджете не хватает 3 млрд долларов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По меньшей мере 3 млрд долларов не хватает в госбюджете на текущий год из-за отсутствия кредитных средств от международных финансовых организаций. Такое заявление в эфире программы “Право на власть” сделал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.

“Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в (Верховной) Раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов. Сейчас реально мы не получили более 3 млрд долларов по разным причинам. В частности, из-за неприятия законов вовремя и из-за решения судей”, — сообщил Марченко.

Следует отметить, Марченко заявлял, что к концу года доходы государственного бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен.

Напомним, 26 ноября, на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

До этого стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

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Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Минфин, Бюджет-2021
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