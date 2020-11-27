Финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"27 ноября 2020 года получено доработанный проект", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Также указано, что финальный проект Бюджета-2021 уже передан на рассмотрение руководству парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, доработанный ко второму чтению проект Бюджета-2021 "является сбалансированным" и предусматривает:

доходы проекта государственного бюджета на 2021 год (без трансфертов) в сумме 1 081 697,0 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 949 468,1 млн грн, и предлагается увеличить по сравнению с I чтением на 20 935,67 млн грн, в том числе по общему фонду на 13 492,25 млн грн.

проекта государственного бюджета на 2021 год (без трансфертов) в сумме 1 081 697,0 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 949 468,1 млн грн, и по сравнению с I чтением на 20 935,67 млн грн, в том числе по общему фонду на 13 492,25 млн грн. расходы проекта госбюджета на 2021 год в сумме 1 328 201,6 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1 183 854,4 млн грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год на второе чтение расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в размере 267 287,8 млн грн или 5,93% ВВП. При доработке проекта Государственного бюджета Украины на 2021год на второе чтение расходы на безопасность и оборону по общему фонду увеличены на 158,7 млн грн.

необходимость уменьшения долговой нагрузки на экономику и позицию народных депутатов Украины, общественности по уменьшению дефицита в доработанном проекте Бюджета-2021 на 23 718,5 млн грн или 0,5% ВВП, в том числе по общему фонду 24 548,7 млн грн.

Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению, как указано, является учет предложения об отсрочке роста с 1 июля по 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере 6500 грн, которая имеет влияние на доходную часть общего фонда государственного бюджета.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021 накануне, 26 ноября.