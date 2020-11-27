Перед Украиной остались три задачи на пути к европейскому рынку газа - Коболев

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На шяху к полной интеграции Украины в европейский газовый рынок осталось сделать три важные вещи. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины", передает корреспондент УНН.

"Период времени с 2014 по конец 2019 года - начала 2020 года стало, по моему глубокому убеждению, путем к полной интеграции Украины в европейский газовый рынок. Тем не менее, на этом пути остались определенные задачи и определенные моменты, которые необходимо решить для того, чтобы наш рынок стал полноценно таким, каким является европейский. Я бы назвал три основные вещи, которые остается сделать, перед нами, правительством, независимым регулятором, антимонопольным комитетом. В первую очередь - это проведение кодекса ГТС Украины к европейскому стандарту", - сказал Коболев.

По его словам, существует стандартный европейский кодекс ГТС, и команда "Нафтогаза" его перевела и предложила к рассмотрению, и в ближайшее время может быть принят. В то же время, отметил Коболев, такой кодекс будет требовать от участников рынка большего порядка.

"Вторым важным моментом по внедрению европейского рынка газа я бы отметил полную отмену ПСО. Мы в Нафтогазе понимаем, как сложно будет это делать по отношению к крупным теплогенерирующим предприятиям, которые сейчас находятся в государственной собственности, которые до сих пор не смогли стать прибыльными... Третьим очень важным моментом, что касается окончательного внедрения рынка природного газа в Украине, является достижение полноценного анбандлинга в сегменте поступления газа", - отметил глава компании.

Он отметил, что полноценное завершение анбандлинга позволит конечному потребителю получать все преимущества независимого, конкурентного рынка природного газа.

Напомним, ранее Коболев заявил, что Украина сможет наращивать собственную добычу газа, когда компании, которые это должны делать, получат доступ к недрам.