Разумков созывает на завтра большое совещание глав фракций: "в гости" ждут Шмыгаля и Ермака

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на субботу, 28 ноября, большое совещание председателей фракций парламента, среди приглашенных на заседание - Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями. Тема - работа парламента в декабре, в том числе, как ожидается, и рассмотрение Бюджета-2021, вопросы по КСУ и назначения директора НАБУ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Карантин выходного дня" будет с новостями: завтра, в 11:00 субботы, председатель парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций парламента. Будут гости: Премьер, глава Офиса Президента и его заместители. Встреча оффлайн, но наш президиум Рады, кто еще с ковидом, на онлайн-подключении", - сообщил Железняк.

Он отметил, что на совещание, которое планируется - "состав серьезный". "В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин", - добавил нардеп.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет про: Бюджет 2021; законы по "конституционному кризису" + закон про назначение главы НАБУ; законы про поддержку бизнеса и отсрочку РРО", - заявил Железняк.

Напомним, ранее Железняк прогнозировал, что проект Государственного бюджета на 2021 год на следующей неделе будет рассматриваться в сессионном зале парламента.

На данный же момент его финальную версию утвердило правительство и передало на рассмотрение в ВР.