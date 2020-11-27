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Разработка черноморского шельфа: Коболев сообщил о первых шагах Украины и угрозу от РФ

Разработка черноморского шельфа: Коболев сообщил о первых шагах Украины и угрозу от РФ

Андрей Коболев

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Первым шагом Нафтогаза по разработке и добыче природного газа с шельфовых месторождений в Черном море станет изучение документов. При дальнейшем планировании необходимо будет учитывать угрозу со стороны Черноморского флота России. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины", передает корреспондент УНН.

"На первых шагах нам нужно оформить бумаги, потому что то, что приняло правительство - это фактически разрешение для того, чтобы государственные органы предоставили дальнейшие документы для Нафтогаза для работы на шельфе в формате изучения. И первый шаг, который мы планируем - мы планируем изучение. Это будет зависеть, в том числе, от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам делать какие-либо действия. Надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать", - сказал Коболев.

По его словам, дальнейшие планы глава Нафтогаза пока не может комментировать.

"Единственное, что хочу сказать - что решение правительства о передаче этого права именно Нафтогазу я считаю на данном этапе времени единственным правильным и единственно возможным. Потому что, как показали попытки проводить конкурс, крупные международные компании на него просто не желают приходить, пока эти риски и неопределенности не будут сняты", - добавил он.

Напомним, правительство недавно приняло постановление о разрешении НАК "Нафтогаз Украины" заниматься разработкой и добычей природного газа с шельфовых месторождений.

Также ранее в Нафтогазе заговорили о возможности совместной разработки шельфа с Румынией.

Источник: УНН
Теги: газ, нефть, Андрей Коболев, Черное море, разработчики

В тексте упоминаются

Коболев Андрей
Коболев Андрей
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