Правительство определило основания гуманитарного характера для пересечения временно закрытых КПВВ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины назвали основания гуманитарного характера, при которых разрешается пропуск лиц во время временного прекращения работы КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Кабинет министров Украины принял Постановление от 25 ноября 2020 № 1161 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины". В частности, изменения вносятся с целью правового урегулирования условий временного прекращения работы контрольных пунктов въезда/выезда на/со временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя. Изменения урегулировали порядок пропуска лиц при временном прекращении работы КПВВ при наличии оснований гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими основаниями признаны:

- возвращение к месту жительства;

- воссоединение семьи;

- тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

- необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения;

- выезд со временно оккупированной территории Украины на постоянное или временное проживание в другом государстве;

- пересечение КПВВ ребенком в сопровождении одного из родителей;

- пересечение КПВВ с целью посещения учебного заведения для обучения;

- необходимость обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств иностранными дипломатами;

- принятие наследства.

"Также пропуск может осуществляться в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом КПВВ по основаниям гуманитарного характера или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и/или нарушению его прав в случае политического преследования лица на временно оккупированной территории Украины и др. Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено", - указано в сообщении.

Напомним, Кабмин упростил въезд с оккупированных территорий подросткам от 14 до 16 лет.