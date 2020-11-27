СНБО готовит новое решение по ситуации на Донбассе - Данилов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины. Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", передает УНН.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов, комментируя, что "9 декабря истекает срок действия плана А — разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем".

Секретарь СНБО добавил, что не знает, каким оно будет: закрытым или открытым.

Относительно того, каким видится дальнейшее развитие ситуации на фронте, Данилов не исключил, что "ситуация может ухудшиться в любой момент". "И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы", - отметил секретарь СНБО.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что план "Б" обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разработанный украинской стороной "План действий по Донбассу" передали ОБСЕ.

В марте 2020 года Зеленский заявил, что Украина выйдет из Минских договоренностей, если за год Путин не завершит войну на Донбассе.