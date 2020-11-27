В рабочей группе ВР считают, что деятельность Конституционного суда может быть определена законом

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Деятельность Конституционного суда Украины, как и других судов, может быть определена законом. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский по итогам работы группы, передает корреспондент УНН.

"Блок, касается вопроса Конституционного суда, который вызвал больше всего дебатов, больше всего различных полярных точек зрения. Пока можно сказать, что мы, рабочая группа, понимаем, что одна позиция может быть приемлемой для обсуждения, и мы сегодня продолжаем именно ее - это то, что порядок, процедура деятельности Конституционного суда должен определяться законом, а не регламентом, который сегодня внутренне устанавливает Конституционный суд", - сказал Монастырский.

По его словам, все остальные суды работают по процессуальным кодексам, определенных законом - тогда логичным выглядит, что деятельность КСУ также может быть определена законом.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом.

По данным главы ВР Дмитрия Разумкова, рабочая группа провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ, до 1 декабря.