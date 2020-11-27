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Суд оправдал судью Кыцюка, который притягивал к ответственности активистов "Автомайдана"

Суд оправдал судью Кыцюка, который притягивал к ответственности активистов "Автомайдана"

Виктор Кыцюк

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала судью Виктора Кыцюка, который обвинялся в незаконном привлечении к административной ответственности активистов "Автомайдана". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"Только что судья Шевченковского суда Щебуняева оправдала Виктора Кыцюка", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Прокуратура намеревалась обжаловать оправдательный приговор судьи.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кыцюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Напомним, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кыцюка.

Источник: УНН
Теги: Автомайдан, судьи
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