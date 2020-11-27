Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 0,0612  EUR: 33,85 0,0615 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11130

Зеленский подписал закон об оптимизации работы ЦПАУ

Зеленский подписал закон об оптимизации работы ЦПАУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации работы центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам в электронной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" № 943-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Закон направлен на оптимизацию сети и функционирования центров предоставления административных услуг, совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решения проблем в сфере предоставления таких услуг. Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг

"Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Действия". Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения ЦПАУ", - добавили в ОП.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 ноября приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.

Источник: УНН
Теги: Украина, законы, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.