Зеленский подписал закон об оптимизации работы ЦПАУ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации работы центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам в электронной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" № 943-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Закон направлен на оптимизацию сети и функционирования центров предоставления административных услуг, совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решения проблем в сфере предоставления таких услуг. Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг

"Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Действия". Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения ЦПАУ", - добавили в ОП.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 ноября приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.