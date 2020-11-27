Депутаты Киевоблсовета едва не подрались на заседании счетной комиссии

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киевском облсовете во время заседания счетной комиссии произошло столкновение между участниками заседания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, размещенное в Telegram-канале "Верховная зрада".

Так, во время заседания счетной комиссии в Киевском облсовете произошло столкновение. Некоторые члены счетной комиссии спорили о присутствии неизвестных людей в сессионном зале, остальные требуют проведения заседания фракций перед началом работы счетной комиссии.

Напомним, по данным партии "Слуга народа", во время голосования за главу Киевского областного совета кандидат на должность от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко мог прибегать к политической коррупции и скупке голосов депутатов Киевоблсовета.