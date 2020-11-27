Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 0,0612  EUR: 33,85 0,0615 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8835

Депутаты Киевоблсовета едва не подрались на заседании счетной комиссии

Депутаты Киевоблсовета едва не подрались на заседании счетной комиссии

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киевском облсовете во время заседания счетной комиссии произошло столкновение между участниками заседания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, размещенное в Telegram-канале "Верховная зрада".

Так, во время заседания счетной комиссии в Киевском облсовете произошло столкновение. Некоторые члены счетной комиссии спорили о присутствии неизвестных людей в сессионном зале, остальные требуют проведения заседания фракций перед началом работы счетной комиссии.

Напомним, по данным партии "Слуга народа", во время голосования за главу Киевского областного совета кандидат на должность от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко мог прибегать к политической коррупции и скупке голосов депутатов Киевоблсовета.

Источник: УНН
Теги: конфликт, Киевский областной совет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.