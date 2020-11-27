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В Черновцах 29 ноября состоится второй тур местных выборов - ЦИК

В Черновцах 29 ноября состоится второй тур местных выборов - ЦИК

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Черновцах на 29 ноября назначено повторное голосование на выборах городского головы, в котором ориентировочно примут участие более 185,5 тысяч избирателей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“29 ноября в Черновцах повторно будут голосовать на выборах городского головы... В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей”, — говорится в сообщении.

Так, в избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата:

— Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”)

— Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).

“По итогам голосования по выборам городского головы 25 октября 2020 года указанные кандидаты получили наибольшее количество голосов избирателей. Так, Роман Кличук — 27,29% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Виталий Михайлишин — 21,33%”, — добавили в сообщении.

Напомним, в настоящее время с победителями второго тура выборов определились в Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области.

Позже были обнародованы результаты второго тура в Черкассах и Львове.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
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