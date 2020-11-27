В Швеции заверили, что решение конфликта на Донбассе будет одним из приоритетов ОБСЕ в 2021 году

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг заверил, что решение конфликта на Востоке Украины будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом он сказал во время встречи военной делегации Швеции с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Тобиас Тиберг подчеркнул, что решение конфликта на Востоке Украины будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Во время встречи стороны также обсудили приоритеты военного сотрудничества, в частности вопросы развития способностей украинских ВМС, военно-технического сотрудничества и разминирования, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов. В свою очередь шведская сторона подчеркнула важность продолжения обмена опытом, учитывая уникальность полученного военнослужащими украинских Вооруженных Сил опыта в ходе ведения боевых действий на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Тарана, поддержка со стороны Королевства Швеция является крайне важной на пути достижения мира и принуждения Российской Федерации к выполнению взятых договоренностей.

"Глава оборонного ведомства поздравил решение о назначении шведского бригадного генерала Пера Блида военным советником специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Он также отметил, что, учитывая государственную политику, направленную на мирное урегулирование конфликта на Востоке и возвращение временно оккупированных территорий, украинская сторона будет предоставлять всю необходимую информацию и способствовать работе представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. Андрей Таран подробно проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации с безопасностью в Украине, в частности в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-службе.

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Он отметил, что несмотря на договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, Российская Федерация и дальше продолжает нарушать взятые на себя обязательства. Почти каждый день на фронте фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ. Обо всех этих случаях Украинская сторона СЦКК немедленно информирует представителей ОБСЕ.

Сообщается, что стороны также обсудили вопросы официального визита министра обороны Украины в Королевство Швеция.

Напомним, Украина разъяснила ОБСЕ ситуацию относительно травмированных гражданских на Донбассе.