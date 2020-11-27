Данилов: Россия не заинтересована, чтобы Зеленский был успешным президентом

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Россия не заинтересована, чтобы Глава Украинского государства Владимир Зеленский был успешным президентом. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью журналу "Фокус", передает УНН.

“До того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения. Вижу ли я, что РФ может уйти? Нет. РФ не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Это квинтэссенция всего процесса”, — сказал Данилов.

Она напомнил также, что сейчас ведутся разговоры о хорватском варианте для Украины, но забывают, что у Хорватии нет границы с РФ.

“Россия не может существовать без внешнего врага, она всю жизнь должна с кем-то воевать, а иначе распадется. Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что "царь“ плохой? Чтобы "царь“ был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов — грузин, украинцев, американцев. С другой стороны, решить проблему деоккупации, освобождения территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно”, — добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНН, ранее Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.