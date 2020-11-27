Данилов: Россия не заинтересована, чтобы Зеленский был успешным президентом
Алексей Данилов
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Россия не заинтересована, чтобы Глава Украинского государства Владимир Зеленский был успешным президентом. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью журналу "Фокус", передает УНН.
“До того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения. Вижу ли я, что РФ может уйти? Нет. РФ не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Это квинтэссенция всего процесса”, — сказал Данилов.
Она напомнил также, что сейчас ведутся разговоры о хорватском варианте для Украины, но забывают, что у Хорватии нет границы с РФ.
“Россия не может существовать без внешнего врага, она всю жизнь должна с кем-то воевать, а иначе распадется. Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что "царь“ плохой? Чтобы "царь“ был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов — грузин, украинцев, американцев. С другой стороны, решить проблему деоккупации, освобождения территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно”, — добавил секретарь СНБО.
Как сообщал УНН, ранее Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.
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