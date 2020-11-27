Данилов рассказал про уроки конфликта Армения-Азербайджан для Украины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина может вынести для себя несколько уроков после разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Такую мысль высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью журналу "Фокус", передает УНН.

“Первый — настойчивость. Азербайджанцы настойчиво возвращали территорию, которую считали исконно своей. Второй — Россия любого предаст и сразу забудет. Считаю, что РФ предала армян. И это еще одно доказательство цены договоренностей с Россией. Поверьте, в наше время еще многое будет происходить. Все начнется с Кавказа, и мы увидим, как Ичкерия станет независимой”, — сказал Данилов.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, азербайджанские войска вошли в Агдамский район, большую часть которого в течение четверти столетия контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Как сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Кроме того, в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).