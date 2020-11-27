Правозащитники: всю талантливую молодежь оккупированного Донбасса "интегрируют" в Россию

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Всю талантливую молодежь на временно оккупированных территориях Донбасса интегрируют в Россию через конкурсы, концерты и другие культурные мероприятия. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

“Всю талантливую молодежь на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей интегрируют в Российскую Федерацию. Например конкурсы красоты, концерты и другие мероприятия они интегрируют молодежь через все процессы. Для того, чтобы они воплощались в культурной, экономической, социальной, спортивной жизни РФ”, — сказал Лисянский.

Также он отметил влияние кинематографа, ведь Россия популяризирует в ОРДЛО такие фильмы, как “Своя республика”, “Ополченочка”.

“На эти фильмы они сгоняют молодежь, именно сгоняют по решению оккупационных администраций. И это было даже во время пандемии коронавируса. То есть у них идеологическая составляющая намного сильнее чем жизнь и здоровье простых граждан там”, — добавил Лисянский.

Он отметил, что постоянное информационное влияние на граждан Украины на временно оккупированных территориях идет также через литературу.

Добавим, отчет подготовлена ОО “Восточная правозащитная группа”.

Напомним, как сообщили в Минреинтеграции, в Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.