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Школьникам на оккупированном Донбассе ускоряют выдачу паспортов "ЛНР" и "ДНР" - правозащитники

Школьникам на оккупированном Донбассе ускоряют выдачу паспортов "ЛНР" и "ДНР" - правозащитники

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Школьникам на временно оккупированных территориях Донбасса ускоряют выдачу паспортов "ДНР" и "ЛНР", чтобы выдать гражданство России. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

“Ученикам школ ОРДЛО, 9-11 классы, ускоряют выдачу паспортов так называемых незаконных вооруженных формирований „ЛНР“ и „ДНР“. Для чего? Все очень просто, чтобы они быстрее получили паспорт гражданина Российской Федерации. А потом они еще приняли такой закон, если у тебя отец и мать с такими паспортами, то ребенок автоматически становится гражданином РФ”, — сказал Лисянский.

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Добавим, отчет подготовлен ОО “Восточная правозащитная группа”.

Напомним, как сообщили в Минреинтеграции, в Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, Украина, паспорт, школьники
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