Граждане ОРДЛО с российским паспортом не имеют права на пенсию, но должны служить в ВС РФ - правозащитники

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Граждан на оккупированных территориях Донбасса, имеющих российские паспорта, уже призывают служить в Вооруженные Силы России, хотя социальных гарантий с этим гражданством они не имеют. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

"Сейчас они наращивают потенциал выдачи паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российский паспорт и их уже призывают в ВС российской Федерации. Гражданин получивший псевдо российский паспорт, у него нет социальных гарантий - права на пенсию и такое другое, но есть обязанность служить в РФ ", - сказал Лисянский

Добавим, отчет подготовлен ОО "Восточная правозащитная группа".

Напомним, Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.