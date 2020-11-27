Послы стран Вышеградской группы в начале декабря посетят Донбасс

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Посол Бартош Цихоцкий вместе с остальными послами стран Вышеградской группы в Украине, Иштваном Ийдярто, Венгрия, Радеком Матулой, Чехия, и Мареком Шафином, Словакия, посетят Донецкую и Луганскую области 3-4 декабря этого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Посольства Республики Польша в Киеве.

Как сообщили в посольстве, целью визита является, среди прочего, передача помощи для боротьы с коронавируса местным больницам и ознакомление с текущей ситуацией в военной и природной безопасности.

"Программа поездки включает встречи с представителями областной и городской власти, пожертвования медицинского оборудования амбулатории в Донецкой области приобретенного в рамках программы Польская помощь, а также посещение Донбасского педагогического университета в Славянске, Луганской кардиологической больницы, Луганской детской учебной больницы на КПВВ "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, визит в польское представительство УВКБ ООН в Украине и представительство ОБСЕ в Северодонецке", - говорится в сообщении.

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3 декабря запланированы также пресс-конференции после встречи с председателем Луганской областной государственной администрации в Северодонецке, посещений Луганской кардиологической больницы и Луганской детской больницы.

1-2 декабря посол Цихоцкий реализует на Донбассе индивидуальную программу: посетит польские организации и партнеров польских проектов развития и гуманитарных проектов.

Ранее послы ФРГ и Франции поприветствовали открытие КПВВ "Счастье".