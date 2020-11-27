У Зеленского забирают право менять директора НАБУ: появился правительственный законопроект

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Верховной Раде в пятницу, 27 ноября, зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" под №4437. На сайте парламента обнародован и сам текст законопроекта, передает УНН.

Документ направлен на устранение противоречий между Конституцией Украины и ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", после того, как КСУ признал неконституционными положения закона, которыми Президент наделялся полномочиями, не предусмотренными Основным Законом, в частности отноительно создания НАБУ, назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Так, согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 закона о НАБУ, которым:

определить, что Национальное бюро образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона;

установить полномочия Верховной Рады Украины принимать решение об увольнении директора Национального бюро с должности при наличии оснований, определенных частью четвертой статьи 6 закона;

определяется, что лицо, назначенное на должность директора Национального бюро, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее истечения срока его полномочий.

На данный момент действующим законом о НАБУ предусмотрено, что Верховная Рада может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности только при наличии определенного перечня оснований, определенных пунктами 6-12 части четвертой статьи 6. Всего таких пунктов 13.

При этом, чтобы запустить этот процесс в парламенте, сначала должно быть предложение не менее трети (150) народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Так, в предложенном законопроекте предлагается выбросить упоминание о Президенте из закона о НАБУ, в том числе и в части его полномочий относительно назначения на должность и увольнения с должности директора Национального бюро.

Ожидается, что принятие этого законопроекта, среди прочего, позволит обеспечить стабильность функционирования НАБУ и работу его руководства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран G7, во время которой пообещал, что после 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться в должности.

Также напомним, положения закона о НАБУ о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ признаны неконституционнымы, согласно решению КСУ от 16 сентября.

Тогда авторы ходатайства утверждали, что оспариваемые положения закона противоречат Конституции Украины, поскольку предусматривают "наделение Президента Украины дополнительными полномочиями (не закрепленными Конституцией Украины)".

Как сообщалось, 28 августа КСУ также признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.