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Мы проигрываем борьбу за медиков - Верещук

Мы проигрываем борьбу за медиков - Верещук

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Из-за сверхнизких зарплат украинские врачи вынуждены искать работу за рубежом. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Польша и другие страны ЕС рассчитывают на руки украинок и украинцев, во всех отраслях. А пандемия во сто крат усилила давление тех стран, которые могут себе позволить заплатить медицинскому персоналу 70 тыс. грн зарплаты. И если поставить на весы 15-20 тыс., которые в Украине получает врач со всеми доплатами, это не сопоставимо с теми доплатами и соцгарантиями, которые они могут получать за рубежом. А значит, мы проигрываем борьбу за украинцев и молодых людей, и мы это должны признать", - сказала она.

Ранее Верещук заявила, что ей стыдно за пенсии украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, нардепы, Слуга народа
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