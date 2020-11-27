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В Минздраве предлагают ввести в Украине презумпцию несогласия относительно прививок

В Минздраве предлагают ввести в Украине презумпцию несогласия относительно прививок

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения предлагают использовать европейский опыт и заменить в Украине презумпцию согласия на презумпцию несогласия относительно прививок. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.

"Есть статья, которая сегодня предусматривает замену презумпции согласия на презумпцию несогласия. То есть, сейчас для того, чтобы сделать прививку в кабинете прививки, ты должен подписать огромное количество документов о том, что ты соглашаешься сделать прививку. Мы предлагаем использовать европейский подход для того, чтобы когда ты проводишь прививание ты пишешь только о том, что ты знаком с рисками в случае, если ты отказываешься от вакцинации. Какие негативные последствия для здоровья твоего ребенка это может вызвать, какие последствия могут предотвратить. Таким образом просто люди, которые будут отказываться, будут брать ответственность исключительно на себя и нести эту ответственность в течение жизни своих детей", - сказал Ляшко.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировали более 1000 случаев коклюша.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина
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