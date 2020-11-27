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Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Марченко к 10 годам: жена просит Зеленского о помощи

Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Марченко к 10 годам: жена просит Зеленского о помощи

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российский суд вчера, 26 ноября, приговорил украинского политзаключенного к 10 годам лишения свободы. Его жена Екатерина Марченко просит Президента Украины Владимира Зеленского о помощи. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

"Вчера жизнь будто остановилась на секунду ... Моему мужу - Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо", - написала Екатерина Марченко.

По ее словам, муж очень надеется на помощь.

"Господин Президент, Владимир Зеленский, наши родные очень нуждаются в вашем участии в их судьбах, ибо самим им не преодолеть репрессивную систему Российской Федерации", - написала Марченко.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что
Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминированию и открытию КПВВ на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина
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