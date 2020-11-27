Президент просит ВР как можно скорее принять законопроекты по решению антикоррупционного кризиса

КИЕВ. 27 ноября. УНН. При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, он призвал ВР как можно скорее принять законопроекты по решению антикоррупционного кризиса в стране из-за решения КСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

“Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения (КСУ — ред.) окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе”, — сказал Президент.

Также он заявил о необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. Он призвал ВРУ как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее лжи.

“Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, следующим шагом должно стать восстановление норм Закона “О предотвращении коррупции”.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин отметил, что по просьбе Президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии к нашему государству для оценки состояния антикоррупционного законодательства.

“Надеемся, что соответствующее заключение Венецианской комиссии будет подготовлено до 10 декабря. Это также даст нам возможность подготовиться к комплексной, системной реформе Конституционного Суда”, — сказал он.

Представляя предыдущие наработки законопроекта о восстановлении полномочий НАПК, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что рабочая группа в парламенте уже наработала рамки такого восстановления. Ожидается, что законопроект зарегистрируют на следующей неделе. По ее словам, участники соглашаются, что все декларации, в том числе судей, в частности Конституционного Суда, должен проверять НАПК.

“Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое — это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе — восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье — усиление гарантий деятельности директора НАБУ — здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрение Антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать”, — подытожил Президент.

Напомним, рабочая группа согласовала решение о том, что за недостоверное декларирование или не представление декларации не должно быть наказания в виде лишения свободы.