Марченко прогнозирует очень сложное обсуждение госбюджета в ВР

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Документ госбюджета на 2021 год является жестким, коммуникация в ВР будет очень сложной. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Сейчас бюджет, который подают в парламент, он достаточно жесткий. Коммуникация будет очень сложной, так как многие, возможно, не увидят своих убеждений в бюджете”, — сказал Марченко.

Напомним, напомним, 26 ноября, на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

До этого утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.