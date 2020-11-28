Опасность утечки государственной тайны: эксперт призвал проверить деятельность Минстратпрома

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности вице-премьер Олег Уруский инициирует передачу ряда государственных предприятий в подчинение своего ведомства. В том числе и тех, которые участвуют в выполнении государственного оборонного заказа. При этом у ведомства нет режимно-секретного отдела. Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал УНН, что подобные негативные процессы создают угрозу для утечки государственной тайны.

“Это создание предпосылок для утечки секретной информации, которая имеет значение для безопасности Украины. И нет смысла — это специально сделано, из-за халатности — это подпадает под действие Уголовного кодекса Украины по определенным статьям. И очень нехорошо с репутационной точки зрения”, — отметил он.

Машовец считает, что деятельность Минстратпрома должна быть проверена, а соответствующим правоохранительным органам необходимо инициировать расследование возможных утечек государственной тайны в воюющей стране.

“Надо разбираться, проводить расследование. Скорее всего, это небрежность или непонимание, незнание людей, которые занимаются такими вопросами и предлагают передавать государственные предприятия в министерство, где еще не созданы режимно-секретный отдел”, — подытожил он.

Сейчас по информации пресс-службы Минстратпрома работа над приведением помещения режимно-секретного отдела в соответствие с законом Украины “О государственной тайне” все еще не завершена.

Напомним, в экспертной организации StateWatch обеспокоены тем, что работа Павлоградского химического завода, который в рамках государственного оборонного заказа участвует в изготовлении ракет “Ольха”, может быть заблокирована. Это связано с процессами передачи ряда прибыльных предприятий в подчинение вице-премьер-министру Урускому.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия “Мотор Сич” может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на высшем политическом уровне.