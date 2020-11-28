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Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину - МИД

Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину - МИД

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинец Михаил Орешников, которого Россия пыталась задержать при помощи Интерпола, возвращается в Киев. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать”, — написал министр.

Кулеба сообщил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев. “Украинский паспорт = защита Украинского государства”, — резюмировал глава МИД.

Напомним, как стало известно ранее, гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова в Индонезии задержали на запрос России. Позже в МИД рассказали подробности ситуации.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Индонезия, Интерпол, Дмитрий Кулеба
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