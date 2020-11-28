Президент и первая леди почтили память жертв Голодоморов в Украине

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодоморов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что утром супруги Зеленские прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.

"Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора", - говорится в сообщении пресс-службы.

После этого отмечается, что Президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 годов, где их встретили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства", у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась "минутой молчания".

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.