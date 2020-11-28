Кулеба: отношения Украины и Турции сейчас находятся "на высоте"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Отношения между Украиной и Турцией сейчас находятся "на высоте", что хорошо не только для двустороннего сотрудничества, но и для региона в целом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu, передает УНН.

"Мы удовлетворены уровнем взаимопонимания между нашими странами, между нашими лидерами, а также объемом проектов, в которых участвуют обе наши страны... На мой взгляд, вы знаете, хорошие отношения между Украиной и Турцией - это хорошо не только для нашего двустороннего сотрудничества, но и для региона в целом", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина "будет продолжать инвестировать в эти отношения и рада видеть, что Турция разделяет то же намерение".

Украинский дипломат заявил также, что Украина прекрасно сотрудничает с Турцией в проектах Akinci - беспилотных боевых летательных аппаратов.

"Это проект, в котором между Украиной и Турцией буквально штампуются доверительные и производственные механизмы. Если мы добьемся успеха в проекте Akinci, и мы, кажется, достигаем успеха, это значит, что мы сможем перейти к более амбициозным проектам или проектам большего масштаба, которые предоставят большее влияние на мировые рынки", - сказал он.

Министр добавил, что проект грузового самолета производства ГП "Антонов" также стоит на повестке дня двусторонней кооперации.

"В мире есть большой спрос на грузовые самолеты. И есть страны, которые заинтересованы в сотрудничестве с "Антоновым" в развитии совместных проектов. Мы держим это на столе, и мы будем обсуждать этот проект или эту программу... Это больше чем проект - с нашими турецкими коллегами", - добавил он.

Напомним, командующие ВВС Украины и Турции провели переговоры по эксплуатации Bayraktar TB2 и по обмене опытом.

Также ранее стало известно, что Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Как сообщал УНН, накануне украинский МИД сообщил, что Украина пригласила Турцию присоединиться к флешмобу по случаю 75-летия ЮНЕСКО, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, на что получила положительный ответ.

Также в октябре Зеленский поздравил Эрдогана с 97-й годовщиной основания Турции.