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"Карантин выходного дня": в столице проверили более 80 развлекательных заведений

"Карантин выходного дня": в столице проверили более 80 развлекательных заведений

КИЕВ. 28 ноября. УНН. По результатам проверки 84 столичных заведений на предмет соблюдения "карантина выходного дня" правоохранители составили 8 протоколов и открыли 1 уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает УНН.

"В течение суток работники столичной полиции проверили 84 развлекательных заведения. По результатам составлено 8 протоколов за нарушение требований карантина. Кроме этого, в одном из ночных баров на территории Подольского района полицейские изъяли наркотические средства и открыли уголовное производство", - сообщили в пресс-службе.

В МВД напомнили, что за нарушение карантинных ограничений на должностных лиц учреждений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, в Украине в течение прошлых выходных полицейские составили 1144 админпротокола за нарушения "карантина выходного дня".

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Напомним, в Киеве за сутки новый антирекорд: еще более 1700 случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, проверки, карантин
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