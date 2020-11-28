Соперники команды Шевченко ищут уловки, чтобы не "биться" на футбольном поле - Павелко

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола не согласна с решением УЕФА относительно матча со Швейцарией, и будет отстаивать право украинской сборной на переигровку в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Возможность провести такой поединок еще есть, считает президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Павелко говорит, что настроен оптимистично.

"Мой оптимизм базируется на нашей юридической позиции. Я горжусь, что команда Андрея Шевченко и игроки сборной настолько навели шороху в европейском футболе, что соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нами. Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на ЕВРО мы показали свой уровень", - сказал он.

Президент УАФ напомнил о "деле Мораеса", в котором этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в пользу Украины.

"Это было очень важно для выхода на ЕВРО. А теперь мы идем против этого комитета. В первом случае была попытка не на футбольном поле забрать 6 очков у нас. Теперь опять попытки в таком плане повлиять на результат", - сказал он.

В случае если CAS отменит решение УЕФА – организация должна будет назначить дату матча, и теоретически такие даты есть.

"Считать, что надо побыстрее закрыть групповой этап ЛН - это ошибочное мнение отдельных менеджеров, которые хотят закрыть это окно. Но для футбола и справедливости не должно такого быть. Чеферин за футбол, он вывел европейский футбол из сложной ситуации", – сказал Павелко.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч "Швейцария - Украина" не состоялся по вине сборной Украины и засчитал ей техническое поражение со счетом 0:3.