Бюджет, карантин и КСУ: нардеп сообщил, о чем шла речь на совещании у Разумкова

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время большого совещания у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с участием нардепов, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Офиса Президента Андрея Ермака обсудили ряд вопросов относительно бюджета на следующий год, законов о КСУ, НБУ, РРО и о поддержке бизнеса. Об этом сообщил на своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

"В 11:00 состоялась расширенная встреча глав фракций с премьером (Денисом Шмыгалем - ред.) и председателем ОП (Андреем Ермаком - ред.). По вопросам:

1. Бюджет-2021: на следующей неделе не будет. Будет внеочередная сессия после 7 декабря.

2. Законы о конституционном кризисе: выглядит так, что по всем трем законам (декларации №4434, НАПК и закон о Конституционном Суде) нет ясности, будут ли на ближайшей неделе. Смешно, что Президент внес свой закон №4434 о декларации на день раньше, чем должна была рабочая группа. Теперь будут снова искать компромисс до конца недели. Когда голосуем - пока тоже неизвестно.

3. Закон о НАБУ №4437 (это условие МВФ): тоже на следующей неделе не будет. Должны пройти сроки на изучение закона.

4. Закон о РРО №4439: очередная попытка что-то решить с ФЛП. Но выглядит так, что потенциала здесь нет. В общем договорились договариваться.

5. Законы о поддержке бизнеса №4429-4431: фракции изучают, но рассматривается вариант провести ad hoc (скорее, чем за неделю). Они должны быть опубликованы до 9 декабря. Так как имеется высокий риск локдауна", - сообщил нардеп.

Также нардеп сообщил, что речь шла также об обсуждении о введении "локдауна".

"Обсуждали, даже графики видели. Есть базовый сценарий, но все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучат в Кабмине. Но выглядит так, что здесь без вариантов", - сообщил Железняк.

По его словам, также возможно добавят пленарные дни Рады в декабре.

"Например, сделать 2-3 пленарных недели подряд. Но здесь есть проблема, так как не только многие депутаты болеют, но и более 50-ти сотрудников Аппарата Рады", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроекты о КСУ рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на субботу, 28 ноября, большое совещание, на которой анонсировалось обсуждение ключевых вопросов, которые будет рассматривать парламент в декабре.