Atlantic Council: новое назначение в администрации Байдена может пойти на пользу Украине

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Готовясь к вступлению в должность в январе 2021 года избранный, согласно ведущим американским СМИ, президент США Джо Байден выбрал кандидатом на пост госсекретаря давнего союзника и советника - Энтони Блинкена. Это решение было встречено с осторожным оптимизмом в Киеве, где Блинкена считают сторонником борьбы Украины с российской агрессией - пишут в Atlantic Council, передает УНН.

"Во многом этот украинский интерес связан с предыдущим послужным списком Блинкена в период правления администрации Обамы, где он работал советником по национальной безопасности при президенте Обаме и вице-президенте Байдене, прежде чем стать заместителем госсекретаря. В Белом доме Обамы Блинкен сыграл важную роль во введении санкций против России в связи с ее вторжением в Крым и восточную Украину в 2014 году, а впоследствии - возглавил безуспешные призывы США вооружить Украину", - отмечают аналитики.

Так, Atlantic Council спросил мнение американских и украинских экспертов о том, что может означать выбор Энтони Блинкена на пост государственного секретаря для будущих американо-украинских отношений. Далее приведены некоторые из них.

Джон Хербст - посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра Atlantic Council:

"Администрация Байдена окажет серьезную поддержку Украине, поскольку она противостоит агрессии Кремля. Эта поддержка будет включать военное снаряжение и летальную оружие. Напомним, Байден поддерживал отправку комплексов Javelin в Украину при администрации Обамы. Администрация Байдена также будет поощрять реформы в Украине, при этом экономическая помощь должна быть увязана с серьезными реформаторскими шагами. Сам Байден взял на себя эту задачу в качестве вице-президента. Блинкен и другие подчиненные будут играть эту роль во время президентства Байдена. Блинкен также будет имплементировать политику Байдена по поводу решительного противодействия провокациям Кремля не только в Украине, но и в других местах. Важной частью этого будет укрепление НАТО и развитие более тесных отношений с ЕС и ключевыми европейскими государствами. Это сотрудничество будет означать более эффективные санкции и другие шаги по ограничению и запрету агрессии Кремля".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Администрация Байдена не сможет забыть о действиях России в Крыму и на Донбассе - Нуланд.

Лиза Ясько - депутат парламента Украины, партия "Слуга народа":

"Во-первых, важно отметить, что Тони Блинкен обладает значительным авторитетом во внешней политике. Во-вторых, у него большой опыт сотрудничества с избранным президентом Джо Байденом. В-третьих, Блинкен глубоко осведомлен о конкретной ситуации в Украине и хорошо разбирается в Восточной Европе в целом. В марте 2015 года Блинкен посетил Киев и произнес вдохновляющую речь в украинском кризисном медиа-центре, где я тогда работала. Считаю, что его можно назвать настоящим другом Украины. Блинкен также является одним из создателей режима санкций США против России, служит хорошим предзнаменованием для интересов Украины. Забегая вперед, пост посла США в Украине оставался вакантным в течение относительно длительного периода. Новый специальный посланник США в Украине может быть назначен на должность, которую ранее занимал Курт Волкер. Эти два вопроса станут одними из первых вызовов Блинкена, когда он будет рассматривать отношения между США и Украиной".

Дэниел Фрид - заслуженный научный сотрудник Atlantic Council:

"Как и Байден, Тони Блинкен знает Украину. Оба с уважением относились к Революции Достоинства. Оба поддержали санкции, введенные администрацией Обамы после вторжения Путина в Украину в 2014 году... Байден и Блинкен также знают Владимира Путина и не будут относиться к нему с надоедливой привязанностью, которую проявлял Трамп. Я подозреваю, что они будут настаивать на дипломатическом решении, которое предусматривает сначала вывод россиян из Донбасса, а затем и из Крыма. Оба также понимают, что Украина не добьется успеха без внутренних преобразований. Железное кольцо коррупции и олигархического контроля (с помощью которого Путин стремится доминировать в Украине) может навредить будущему страны так же, как и прямое давление России. Байден и Блинкен будут подталкивать украинских лидеров к активизации и внедрению более качественного и чистого управления, которое служит народу Украины и обеспечивает необходимую основу для европейского будущего страны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Администрация Байдена могла бы подготовить санкции против судей КСУ - WP.

Мелинда Харинг - заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council:

"Тони Блинкен - непревзойденный профессионал, который понимает, что Владимир Путин - угроза для мирового порядка. Блинкен абсолютный сторонник того, чтобы Украина наконец стала членом евроатлантического сообщества и в конечном итоге вступила в НАТО. Но он не мягкотелый. Не ждите, что он уступит Украине... Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы страна боролась с внутренней коррупцией и реформировала свои суды, прежде чем получить большую иностранную помощь".

Напомним, ранее стало известно, что Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах президента США, намерен назначить своего давнего союзника Энтони Блинкена государственным секретарем Соединенных Штатов Америки.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые более 270 голосов выборщиков.

Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время, Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.