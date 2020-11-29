Симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир": Сулейманов и его защита не успели ознакомиться с материалами дела

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендер Сулейманов не успел установленного судом срок ознакомиться со всеми материалами своего уголовного дела - он просмотрел только 38 томов из 57-ми. Кроме того, защита не сообщила о наличии в данном деле 56 и 57 томов. Об этом адвокат Сулейманова Рустам Кямилев рассказал "Крымской солидарности", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

“Эскендер ознакомился с 38 томами и тоже не в полном объеме. Мы соответствующие замечания внесли в протокол. Я из 57 томов был знаком с 55-ю следователь меня даже не сообщал о том, что есть еще да тома. Когда было заседание по ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела меня и Эскендера, судья сказала, что якобы мы должны сами быть в ФСБ и интересоваться — это полный абсурд. То есть адвокат сам должен интересоваться этим делом, просить следователя о том, чтобы он ему сообщил, хотя в уголовно-процессуальном кодексе ясно прописано, что следователь должен сообщать адвоката о следственных действиях заранее, в течение пяти суток”, — прокомментировал адвокат.

Кямилев заявил ряд ходатайств, в частности, о вызове свидетелей и ряда экспертов на судебное заседание, а также — о проведении очных ставок со скрытыми свидетелями, которые утверждали, что видели Сулейманова на собрании. Также адвокат приобщил к ходатайствам тексты резолюций ООН о ситуации в Крыму, связанные с нарушением прав человека.

“Во всех этих резолюциях говорится про гуманитарное право, которое на сегодняшний день Российская Федерация нарушает, несмотря на то, что является подписантом этих международных договоров. Придерживаться этих соглашений — обязанность этого государства”, — отметил адвокат.

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После обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин, это Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месут, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные действия прровелы в рамках уголовного дела по статье об организации или участие в деятельности террористической организации, и касаются религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”.

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.

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После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ней Крыму организацией “Хизб ут-Тахрир”.