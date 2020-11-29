Второй тур выборов мэра Черновцов: наблюдатели уже фиксируют нарушения

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наблюдатели сообщили о первых нарушениях, которые обнаружили в день второго тура выборов мэра Черновцов, 29 ноября. В частности, они касаются нехватки избирательных ящиков, досрочного заполнения протокола подсчета голосов, передает УНН со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

Так, наблюдатели 29 ноября, в день повторного голосования на выборах Черновицкого городского головы, фиксируют ненадлежащее материально-техническое обеспечение на избирательных участках: недостаточное количество стационарных и переносных избирательных ящиков, размещение кабинки одновременно для людей с инвалидностью и с подозрением на вирусные заболевания.

На избирательном участке № 730470 по адресу ул. Русская, 228Б (Черновицкий профессиональный лицей сферы услуг) члены участковой избирательной комиссии заполнили протокол подсчета голосов, заявили в ОПОРЕ.

"По состоянию на 9:00 члены комиссии вписали в протокол фамилии и подписи членов УИК. Наблюдатели вызвали полицию", - добавили в организации.

Указано также, что на избирательном участке № 730528 в присутствии полиции представительницы экзитпола проводили опрос. После обращения наблюдателя ОПОРЫ к полиции, посторонние покинули участок.

"Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт присутствия представительниц экзитпола непосредственно на избирательном участке, при этом, присутствовала и полиция. По их словам, присутствовать в помещении для голосования им позволила председатель участковой избирательной комиссии. После того, как наблюдатель обратился к полиции, всех посторонних лиц вывели из помещения. По состоянию на 10:00 на участке посторонних лиц нет", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным полиции, в Черновцах, где 29 ноября проходит второй тур выборов мэра, открытие избирательных участков произошло вовремя и без нарушений.

29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.