Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 0,0000  EUR: 33,85 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7620

Шмыгаль начал визит в Турцию: уже провел первую встречу

Шмыгаль начал визит в Турцию: уже провел первую встречу

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турецкую Республику с двухдневным рабочим визитом, 29-30 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посла Украины в Турции Андрея Сыбиги.

"Визит Дениса Шмыгаля в Турцию начался. Украинская делегация прибыла на самолете Ан-148. Это очень важно и символично. Мы в частности ожидаем конкретных проектов в области авиастроения", - написал Сыбига в Twitter.

Денис Шмыгаль уже провел встречу с представителями турецкого делового мира.

Как отметил Сыбига, Шмыгаль начал выступление на этой встрече со слов о том, что "развитие торгово-экономических отношений (Украины и Турции - ред.), совместное сотрудничество обречены на успех".

По данным пресс-службы правительства, программой пребывания Шмыгаля в Турции предусмотрены встречи с руководством этой страны и представителями турецкого бизнеса.

Напомним, в МИД оценивают отношения Украины и Турции как такие, что находятся "на высоте".

Источник: УНН
Теги: Турция, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.