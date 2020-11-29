Выборы мэра Черновцов: ЦИК заявляет, что голосование проходит в штатном режиме

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах второй тур выборов мэра проходит в штатном режиме, все 115 избирательных участков открылись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"Сегодня в Черновцах повторно избирают мэра. Все 115 избирательных участков открылись, голосование проходит в штатном режиме. Всего в голосовании могут принять участие более 185,5 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пост мэра борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

"Результаты голосования должны быть установлены до 4 декабря 2020 года включительно", - указано в сообщении.

Напомним, наблюдатели сообщили о первых нарушениях, которые обнаружили в день второго тура выборов мэра Черновцов, 29 ноября. В частности, они касаются нехватки избирательных урн, досрочного заполнения протокола подсчета голосов.